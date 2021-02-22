Şırnak'ta terör operasyonunda 3 tutuklama
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Şırnak'ta terör operasyonunda 3 tutuklama

22.02.2021 12:36 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:41
Şırnak'ta terör operasyonunda 3 tutuklama

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 15-21 Şubat'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 37'si PKK, 3'ü de FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 40 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla 28 şüpheli de çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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