Şırnak'ta terör operasyonunda 3 tutuklama

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 15-21 Şubat'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 37'si PKK, 3'ü de FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 40 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla 28 şüpheli de çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı