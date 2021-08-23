Şırnak'ta terör operasyonunda 2 tutuklama
ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ve FETÖ yönelik 16-22 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 3'ü PKK, 3'ü FETÖ üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden