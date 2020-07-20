Şırnak'ta terör operasyonunda 2 kişi yakalandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
20.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:08
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 2 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 kişi de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 2 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA