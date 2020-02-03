Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı

03.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:20

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünün 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli serbest bırakılırken 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Kaynak: İHA