Şırnak'ta terör operasyonu: 7 Gözaltı
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Şırnak'ta terör operasyonu: 7 Gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 7 Gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden, operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden, operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Temmuz - 01 Ağustos 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı ve 1 şüpheli ilgili il birimine teslim edildi. 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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