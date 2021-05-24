Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı
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Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 17-23  Mayıs tarihleri arasında kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5'i PKK, 2'si FETÖ/PDY üye olmaktan şüpheli 7 kişi  gözaltına alındı.  Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i mahkemede tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

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