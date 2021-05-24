Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 66 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 17-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda, 121,29 gram metamfetamin, 80,59 gram eroin, 74,91 gram esrar, 7,61 gram kenevir tohumu, 7 adet sentetik ecza maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 8 bin 138 paket kaçak sigara, 719 litre kaçak akaryakıt, 453 adet kaçak cep telefonu, 12 kilogram kaçak tütün, 40 paket elektronik sigara tütünü, 520 lira ve 10 dolar ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 66 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Süleyman Soylu Lale Karabıyık Fahrettin Altun
Magazin Deniz Çakır Burcu Biricik Ceyda Düvenci Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 12:06:27. #1.14#

title