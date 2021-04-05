Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 29 Mart- 4 Nisan 2021 tarihleri arasında kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3'ü PKK, 4'ü de FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN