Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ile FETÖ mensuplarına yönelik kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda PKK şüphelisi 4, FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise serbest bırakıldı. 2 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

Kaynak: DHA