Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda toplam 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'Ü çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 şüpheli ilgili birimine teslim edildi. 1 şüphelinin karantina işlemlerinin devam ederken 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda terör suçundan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındığı ve karantina işlemleri için ilgili birimlere teslim edildiği kaydedildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA