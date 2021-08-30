Şırnak'ta terör operasyonu: 6 tutuklama
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Şırnak'ta terör operasyonu: 6 tutuklama

Şırnak'ta terör operasyonu: 6 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ve FETÖ yönelik 23-29 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 9'u PKK, 2'si FETÖ şüphelisi 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

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