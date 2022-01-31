Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
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Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 24 - 30 Ocak 2022 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Operasyonda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. 1'i adli kontrol, 1'i adli makamlarca serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ettiği belirtildi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haber

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