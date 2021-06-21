Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 kişi, gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 14-20 Mayıs arasında kent genelinde düzenlediği operasyonda 5'i PKK, 1'i FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 6 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermeni terör örgütüne inat diplomat oldum
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermeni terör örgütüne inat diplomat oldum
PTT'den 170 bin lira çalan şüpheli, başka şubede çalışan güvenlik görevlisi çıktı
PTT'den 170 bin lira çalan şüpheli, başka şubede çalışan güvenlik görevlisi çıktı
Erdoğan: 'Gece yarısı bildirilerinden terör saldırılarına, suç örgütleri mensuplarından provokatif eylemlere her aracı kullandılar.
Erdoğan: "Gece yarısı bildirilerinden terör saldırılarına, suç örgütleri mensuplarından provokatif eylemlere her aracı kullandılar.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Deniz Poyraz Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Gareth Bale Mert Müldür Burak Yılmaz Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 13:16:26. #1.14#

title