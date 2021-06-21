Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı

ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 kişi, gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 14-20 Mayıs arasında kent genelinde düzenlediği operasyonda 5'i PKK, 1'i FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 6 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden