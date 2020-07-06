Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 6 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 6 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 29 Haziran - 5 Temmuz 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 6 şüpheli gözaltına alınmış; 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte, 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilmiş, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 2 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 3 bölücü terör örgütü mensubu gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA