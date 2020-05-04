Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ile FETÖ mensuplarına yönelik kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 3'ü PKK, 3'ü de FETÖ şüphelisi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanırken, 5'i ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA