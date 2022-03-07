Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.
Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Şubat - 06 Mart 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Melih Yiğit/İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel