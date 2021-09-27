Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
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Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20-26 Eylül 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise işlemleri devam ettiği kaydedildi. - ŞIRNAK

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