BASIN AÇIKLAMASI 26.07.2021 - 2
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BASIN AÇIKLAMASI 26.07.2021 - 2

BASIN AÇIKLAMASI 26.07.2021 - 2
Habermetre - Haberler | 3. Sayfa

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 19 - 25 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 5 şüpheli gözaltına alınmış, çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 19 - 25 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 5 şüpheli gözaltına alınmış, çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır.

Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Şırnak Valiliği

Kaynak: Habermetre

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BASIN AÇIKLAMASI 26.07.2021 - 2 - Haberler
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