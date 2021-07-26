BASIN AÇIKLAMASI 26.07.2021 - 2
Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 19 - 25 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 5 şüpheli gözaltına alınmış, çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır.
Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 19 - 25 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 5 şüpheli gözaltına alınmış, çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır.
Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Şırnak Valiliği
Kaynak: Habermetre