Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 4 kişi gözaltına alındı.
18.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:15
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 4 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 11 Mayıs - 17 Mayıs 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 4 şüpheli gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA