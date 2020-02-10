Şırnak'ta terör operasyonu: 30 gözaltı
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Şırnak'ta terör operasyonu: 30 gözaltı

Şırnak'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 30 kişiden 1'i tutuklandı.

10.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:07
Şırnak'ta terör operasyonu: 30 gözaltı

'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 30 kişiden 1'i tutuklandı.


Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünün 3-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 30 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte olup 12 şüpheli adli makamlarca serbest bırakılmış, 10 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edilmiş, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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