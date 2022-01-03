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Son dakika haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

Son dakika haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 49 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 27 Aralık 2021 - 02 Ocak 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 49,73 eroin, 2,07, gram metamfetamin, 11 bin 553 paket kaçak sigara ve 119 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda, 34'ü kaçakçılık, 13'ü asayiş suçlarından, 1'i terör ve 1'i Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere 49 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların işlemleri sürüyor. - ŞIRNAK

Son dakika haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

Son dakika haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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