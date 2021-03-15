Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 8-14 Mart 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon neticesinde toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı