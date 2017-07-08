Şırnak'ta Terör Operasyonu

Şırnak'ta Terör Operasyonu

Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta Terör Operasyonu

Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.