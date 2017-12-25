Şırnak'ta Terör Operasyonu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kaleşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Silopi ilçesi Buğdaylı ve Bostanlı köylerinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatların gizlendiği bilgisine ulaştı.



Düzenlenen operasyonda, toprağa gizlenmiş 6 kaleşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, av tüfeği, tabanca, silahlara ait mühimmat ile hücum yeleği ele geçirildi.