Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı
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Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 24 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı
15.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:15

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 24 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 8-14 Haziran arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 24 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin karantina işlemleri ile 4 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte, 2 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilmiş, 16 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 1 bölücü terör örgütü mensubu gözaltına alınarak ilgili il ve birimine teslim edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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