Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı
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Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 24 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı
15.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:32

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 24 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyonlar düzenlendi.  Operasyonlarda 16'sı PKK, 8'i FETÖ şüphelisi toplam 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 kişinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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