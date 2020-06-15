Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 24 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 24 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 16'sı PKK, 8'i FETÖ şüphelisi toplam 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 kişinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA