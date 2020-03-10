Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı - Haberler
Şırnak, 3. Sayfa

Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı Şırnak'ta güvenlik güçlerince PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 24 kişi gözaltına alındı.

10.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:49
Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta güvenlik güçlerince PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 24 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda toplam 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarda ise toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 kişi ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası G.Saray'dan 2'şer milyon aldık Haber
Şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası G.Saray'dan 2'şer milyon aldık
DEVA Partisi'ne geçen Ak Partili için gıyabi cenaze namazı kılınacak Haber
DEVA Partisi'ne geçen Ak Partili için gıyabi cenaze namazı kılınacak
Koronavirüsle ilgili araştırmalar tedirgin eden gerçeği ortaya çıkardı Haber
Koronavirüsle ilgili araştırmalar tedirgin eden gerçeği ortaya çıkardı
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Haber
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Donald Trump Vladimir Putin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Sadi Konuk Hülya Avşar Muhterem Nur
Spor Podolski Tamer Tuna Fatih Terim Abdullah Avcı Fatih Karagümrük
Daha Fazla Rusya İtalya Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 23:02:39. #1.14#