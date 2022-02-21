Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 22 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14 - 20 Şubat 2022 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 20 şüpheli serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il birimine teslim edildi. 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ettiği bildirildi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa