Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı

15.02.2021 19:30 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:34
Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı

ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütünün gençlik ve YPS yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet gösterdikleri, ele geçirilen örgütsel dokümanların incelenmesi sonucu çukur eylemlerinde ve cezaevi finansmanı ile cezaevi yapılanması olan iç-dış koordinasyon içerisinde faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın ve örgütsel dokümana da el konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fuat Oktay Kadir Topbaş Muharrem İnce Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can İrem Derici Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Ömer Ali Ozan Tufan Erol Bulut Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 19:34:38. #1.16#
title