Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı

ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütünün gençlik ve YPS yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet gösterdikleri, ele geçirilen örgütsel dokümanların incelenmesi sonucu çukur eylemlerinde ve cezaevi finansmanı ile cezaevi yapılanması olan iç-dış koordinasyon içerisinde faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın ve örgütsel dokümana da el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN