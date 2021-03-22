Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı
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Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı

22.03.2021 11:26 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:35
Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 15-21 Mart 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 2 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi. 2'si adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmak üzere 8 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 9 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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