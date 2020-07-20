Şırnak'ta terör operasyonu: 2 gözaltı Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünün 13-19 Temmuz tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik başlattığı operasyonlar neticesinde 2 şüpheli gözaltına alınmış olup çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Bilgilendirme ve önleyici faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise gözaltına alınan 5 bölücü terör örgütü mensubundan 1'i ilgili il ve birimine teslim edilmiş, 4 bölücü terör örgütü mensubu ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA