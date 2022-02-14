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Son dakika haberi... ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU: 18 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre ŞIRNAK'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde polisin düzenlediği terör operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

SİLOPİ, ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde polisin düzenlediği terör operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Cizre ve Silopi ilçelerinde, PKK terör örgütünün şehir ve sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 18 kişi gözaltına altına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Son dakika haberi... ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU: 18 GÖZALTI

Son dakika haberi... ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU: 18 GÖZALTI

Son dakika haberi... ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU: 18 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Silopi, Şırnak, Terör, Güncel, Haberler

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