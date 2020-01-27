Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı
Haberler » Güncel » Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı - Haber

Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı

ŞIRNAK'ta terör örgütleri PKK, DEAŞ ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

27.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:50
Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı
ŞIRNAK'ta terör örgütleri , DEAŞ ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si serbest bırakılırken, 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20-26 Ocak tarihleri arasında, PKK, DEAŞ ve FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen 12'si PKK, 2'si DEAŞ, 4'ü FETÖ/PDY üyesi toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si serbest bırakılırken, 6'sı çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


- Şırnak
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler