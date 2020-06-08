Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 17 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 17 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanlardan 10 şüphelinin karantina işlemleri devam ederken, 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi, 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 1-7 Haziran 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 17 şüpheli gözaltına alınmış, 10 şüphelinin karantina işlemleri devam etmekte, 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilmiş, 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Ayrıca Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 6 bölücü terör örgütü mensubu gözaltına alınmış, 2 bölücü terör örgütü mensubu ilgili birimlere teslim edilmiş, 4 bölücü terör örgütü mensubunun karantina işlemleri devam etmektedir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA