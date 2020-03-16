Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 17 kişi gözaltına alındı.
16.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:45
Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı
ŞIRNAK - Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 17 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toplam 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 2 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edildi, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarda ise toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 kişi ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA