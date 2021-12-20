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Şırnak'ta terör operasyonu: 15 tutuklama

Şırnak'ta terör operasyonu: 15 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 32 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13 - 19 Aralık 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Operasyonda toplam 32 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara çıkartılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şüpheli serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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