Şırnak'ta terör operasyonu: 15 gözaltı
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Şırnak'ta terör operasyonu: 15 gözaltı

Şırnak'ta güvenlik güçlerince PKK/KCK, FETÖ/PDY ile DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 15 kişi gözaltına alındı.

02.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:15
Şırnak'ta terör operasyonu: 15 gözaltı

'ta güvenlik güçlerince PKK/KCK, FETÖ/PDY ile DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 15 kişi gözaltına alındı.


Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ile DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toplam 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarda ise toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilirken, 1 kişi ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi ise ilgili birimlere teslim edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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