Şırnak'ta terör operasyonu: 14 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak'ta terör operasyonu: 14 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 14 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 14 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 14 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 7-13 Haziran 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla şartıyla, 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. Operasyonda yapılan aramalarda plastik patlayıcı ile metal bilyeler bulunan metal muhafaza, ateşleyici düzenek, sinyal alıcı, pil bloğu ve tuşlu cep telefonu ele geçirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin saldırısında ölü sayısı 18'e yükseldi
Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin saldırısında ölü sayısı 18'e yükseldi
Son dakika haber | Afrin'de PKK/PYD tarafından atılan füze hastaneye isabet etti: 6 ölü, 20 yaralı
Son dakika haber | Afrin'de PKK/PYD tarafından atılan füze hastaneye isabet etti: 6 ölü, 20 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Sedat Peker Angela Merkel Süleyman Soylu
Magazin Sarp Akkaya Hande Ataizi Tuğrul Tülek İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şırnak'ta terör operasyonu: 14 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 13:26:49. #1.13#

title