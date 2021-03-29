Şırnak'ta terör operasyonu: 13 gözaltı
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Şırnak'ta terör operasyonu: 13 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN - Haberler | Güncel
Şırnak'ta terör operasyonu: 13 gözaltı

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 22-28 Mart'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, 9 kişinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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