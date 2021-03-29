Son dakika haberi... Şırnak'ta terör operasyonu: 13 gözaltı
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Son dakika haberi... Şırnak'ta terör operasyonu: 13 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Şırnak'ta terör operasyonu: 13 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 13 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 13 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 22 - 28 Mart 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 3 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi. 6 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.

(Melih Yiğit/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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