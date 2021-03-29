Son dakika haberi... Şırnak'ta terör operasyonu: 13 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 13 kişi gözaltına alındı.