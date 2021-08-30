Şırnak'ta terör operasyonu: 11 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 11 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 11 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken 5 şüpheli ise serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı