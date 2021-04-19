Şırnak'ta terör operasyonu: 11 gözaltı

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 12-18 Nisan'da kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3'ü PKK, 8'i de FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN