Son dakika haberi... Şırnak'ta terör operasyonu: 11 gözaltı
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Son dakika haberi... Şırnak'ta terör operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika haberi... Şırnak'ta terör operasyonu: 11 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 12 - 18 Nisan 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 2'si adli kontrol şartı olmak üzere 8 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise ilgili il ve birimine teslim edildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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