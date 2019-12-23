Şırnak'ta terör operasyonu: 1 kuşu tutuklandı
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Şırnak'ta terör operasyonu: 1 kuşu tutuklandı

Şırnak'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

23.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:55
Şırnak'ta terör operasyonu: 1 kuşu tutuklandı

'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.


Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY örgütlerine yönelik operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 7 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış olup 6 şüpheli serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Bilgilendirme ve önleyici faaliyetler kapsamında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise 4 BTÖ mensubundan 2 BTÖ mensubunun tahkikatına başlanılmış olup 2 BTÖ mensubu ilgili il ve birime teslim edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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