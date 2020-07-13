Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı
13.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:55

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 9 kişiden 1'i tutuklandı, 8'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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