Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı
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Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan biri tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 21-27 Haziran'da kent genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü kentteki ekiplere teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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