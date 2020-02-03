Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

03.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:36

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA