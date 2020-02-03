Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

03.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:36
Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

'ta terör örgütleri ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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