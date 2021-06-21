Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı
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Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 14-20 Haziran'da kent genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan biri, hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü kentteki ekiplere teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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