Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden biri tutuklandı
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Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden biri tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan biri tutuklandı.

13.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:44
Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden biri tutuklandı

'ta terör örgütleri ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan biri tutuklandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, savcılıkça PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı.

Kaynak: AA
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