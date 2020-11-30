Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden biri tutuklandı
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Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden biri tutuklandı

30.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:14
Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden biri tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 zanlıdan biri tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 23-29 Kasım'da il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 10'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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